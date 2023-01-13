Китай может заменить российское топливо на мировых рынках — Bloomberg

В 2022 году Евросоюз импортировал из России около 220 млн баррелей дизельного горючего. С 5 февраля весь импорт дизеля из РФ в Европу будет запрещен в рамках санкций, после чего главным поставщиком дизеля станет Китай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Vortex.

Фото: pixabay.com

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Зависимость от российского дизеля

Европейские страны очень зависят от российского дизеля. В 2021 году более половины всех морских поставок дизеля в ЕС и Великобританию уходили из России.

При этом к декабрю 2022 года импорт сократился примерно до 40% благодаря увеличению поставок из Саудовской Аравии и Индии.

Альтернатива

Одной из альтернатив может стать Ближний Восток. Национальная нефтяная компания Абу-Даби договорилась о поставках в Германию. Кроме того, Индия и США за последние недели уже увеличили поставки дизеля в ЕС.

Ожидается, что в январе импорт дизельного топлива и бензина в Европу из США достигнет двухлетнего максимума. В декабре поставки дизельного горючего и бензина из США в Европу достигли 660 тыс. тонн — это самый высокий объем направленных в Европу грузов с сентября 2020 года.

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В последние месяцы резко возросли поставки дизельного топлива из Китая. Несмотря на то, что только небольшая часть этих грузов отправляется в Европу, Китай увеличивает поставки в соседние страны. Это может освободить мощности других производителей и направить его в Европу.

Снабжение Китаем дизельного топлива в декабре 2022 года достигло наивысшего уровня по крайней мере с 2016 года. Первая квота Китая на экспорт топлива на 2023 год увеличилась почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Экспорт дизельного топлива из Китая может составить от 400 до 600 тысяч баррелей в сутки первой половины 2023 года. Это примерно столько же, сколько сейчас теряют ЕС и Великобритания от морских поставок из России.

Источник: МинФин