В НБУ объяснили причины роста спроса на валюту
Национальный банк увеличил продажу валюты из резервов, потому что в конце 2022 года спрос на валюту на межбанковском рынке существенно увеличился. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Фото: depositphotos
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«Увеличение интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связано, прежде всего, с сезонным фактором — активизацией бюджетных расходов в конце года», — говорится в сообщении.
На валютный рынок также влиял высокий спрос бизнеса и населения на импорт альтернативных источников энергии и увеличение импорта горючего для их работы в условиях дефицита электроэнергии, вызванного террористическими атаками России на критическую инфраструктуру Украины, отметили в НБУ.
По данным НБУ, с 26 по 30 декабря НБУ купил $9,6 млн, а продал $1,102 млрд.
В период со 2 по 6 января 2023 года он купил на межбанке $7,85 млн, а продал $682,6 млн.
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В целом за 2022 год Нацбанк купил $3,27 млрд и 111 млн евро, а продал $26,38 млрд и 1,79 млрд евро.
Источник: МинФин