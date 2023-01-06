Главное за неделю: Рынок недвижимости, что будет с курсом, ценами и финрезультаты банков
Рынок недвижимости Украины-2023: цены, сделки, покупатели
Рынок продаж недвижимости за время войны упал почти на 80%. Что ждет его в 2023 году и какие прайсы увидим на квадратный метр — выяснял Минфин.
Портфель «Минфина»: сколько заработали во время криптозимы и обвала фондового рынка
В 2021 году Минфин запустил проект с собственными инвестициями. Мы покупали акции компаний, криптовалюты и тестировали другие направления вложений. Из-за обвала фондового рынка мы снизили нашу инвестиционную активность, из-за войны — вообще заморозили. Но наш портфель, особенно для новичков, оказался не таким уж плохим. Рассказываем, как через год изменилась его стоимость и почему.
Экономика Украины-2023: что будет с курсом, ценами и производством
Прошлый год Украина прошла с лучшими результатами, чем казалось в начале полномасштабной войны. Уже в этом году ожидается стабилизация экономики и начало ее обновления. На чем основываются эти расчеты, разбирался Минфин.
НБУ оценил состояние экономики Украины Пять ключевых выводов (инфографика)
Нацбанк опубликовал пять ключевых выводов из свежего макроэкономического и монетарного обзора НБУ, характеризующих текущее состояние украинской экономики.
Киев и область возвращаются к стабилизационным графикам — ДТЭК
Компания ДТЭК Киевские региональные электросети с 3 января ввела обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме.
Глава МВФ: 2023 год будет еще труднее для мировой экономики, чем 2022 год
Для большей части мировой экономики 2023 год будет тяжелым. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Документ за 5 секунд. В «Дие» снова можно подтвердить собственность на недвижимость
В «Дие» снова можно получить справку из Государственного реестра прав, которая подтверждает право собственности на квартиру, дом или земельный участок.
НБУ назвал самые убыточные банки за 11 месяцев 2022 года
21 банк в январе-ноябре 2022 года получил суммарный убыток в 19,677 млрд грн. Наиболее убыточным оказался Укрэксимбанк.
Топ-10 наиболее прибыльных банков за 11 месяцев 2022 года
Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2022 года получили 19,429 млрд гривен прибыли после налогообложения.
Источник: МинФин