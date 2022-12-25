Финансы
Потери врага за 24 декабря: ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 102 050 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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Потери противника
- личного состава — около 102050 (+620) человек ликвидировано
- танков — 3011 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6010 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 1991 (+3) ед,
- РСЗО — 418 (+0) ед,
- средства ПВО — 212 (+0) ед,
- самолетов — 283 (+0) ед,
- вертолетов — 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня 1706 (+0),
- крылатые ракеты — 653 (+0),
- корабли /катера / — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4635 (+8) ед,
- специальная техника — 178 (+0).
Источник: МинФин