Потери врага за 24 декабря: ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов

Дефицит мощности в энергосистеме все еще существенен. В Киеве и 5 областях — аварийные отключения

Бизнес Apple под угрозой из-за новой волны COVID-19 в Китае

Суд выпустил Сэма Бэнкмана-Фрида под залог в $250 миллионов

Потери врага за 22 декабря: ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов

В Киеве прекращают работу трамваи и троллейбусы из-за дефицита электроэнергии

В Киеве прекращают работу трамваи и троллейбусы из-за дефицита электроэнергии

Нацбанк снизил продажу валюты на межбанке почти вдвое

Конгресс США одобрил бюджет с пакетом помощи для Украины и союзников почти на $45 миллиардов

В 2023 году ВПЛ продолжат автоматически получать помощь на проживание — Верещук