Финансы

Потери врага за 24 декабря: ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов

Photo of Admin Admin Send an email 6 дней agoОбновлено: 25 декабря, 2022
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За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 102 050 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери противника

  • личного состава — около 102050 (+620) человек ликвидировано
  • танков — 3011 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 6010 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 1991 (+3) ед,
  • РСЗО — 418 (+0) ед,
  • средства ПВО — 212 (+0) ед,
  • самолетов — 283 (+0) ед,
  • вертолетов — 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня 1706 (+0),
  • крылатые ракеты — 653 (+0),
  • корабли /катера / — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4635 (+8) ед,
  • специальная техника — 178 (+0).

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 дней agoОбновлено: 25 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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