Конгресс США одобрил бюджет с пакетом помощи для Украины и союзников почти на $45 миллиардов

Конгресс США окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, включающий почти $44,9 млрд для Украины и союзников по НАТО. Об этом сообщает «Голос Америки».

Фото: pixabay.com

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Палата представителей проголосовала за бюджет, голоса распределились следующим образом: 225 — за, 201 — против.

Теперь документ идет на подпись президенту Джо Байдену.

Напомним

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, на что именно будут потрачены эти средства.

Источник: МинФин