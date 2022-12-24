Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ за ноябрь выросла почти на 23 миллиарда

По состоянию на 1 декабря 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 993,1 млрд грн, что на 22,9 млрд грн больше, чем на 1 ноября этого года. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Фото: slovoidilo.ua

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Подробности

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2022:

вклады в национальной валюте — 611,8 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 381,3 млрд. грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 декабря 2022 года составила 2,9%, а сумма их вкладов составила 104,6 млрд грн (10,5% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 г.) года).

Напомним

С 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

По состоянию на 1 декабря 2022 г. в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 67 банков.

Источник: МинФин