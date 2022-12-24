Потери врага за 23 декабря: ВСУ за сутки уничтожили 480 оккупантов

Украинцам рассказали, как заполнить декларацию по ЕСВ за 2022 год

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ за ноябрь выросла почти на 23 миллиарда

Кабмин изменил порядок блокирования налоговых накладных после протестов бизнеса

Курс валют на вечер 23 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Meta согласилась выплатить $725 млн за использование данных пользователей Facebook во время кампании Трампа

Кабмин может разрешить бизнесу импортировать электроэнергию для собственных нужд из Европы

Главное за неделю: Мониторинговая программа МВФ, прогноз курса валют и защита денег во время войны

МВФ разрешил НБУ провести эмиссию гривны еще на 50 миллиардов в случае необходимости

Минцифры запускает бета-тест получения судебных решений в «Дие»