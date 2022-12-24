Финансы
Потери врага за 23 декабря: ВСУ за сутки уничтожили 480 оккупантов
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют 101 430 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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Потери противника
- личного состава — около 101 430 (+480) человек ликвидировано,
- танков — 3006 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 5994 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 1988 (+4) ед,
- РСЗО — 418 (+4) ед,
- средства ПВО — 212 (+0) ед,
- самолетов — 283 (+0) ед,
- вертолетов — 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1706 (+8),
- крылатые ракеты — 653 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4627 (+5) ед,
- специальная техника — 178 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Источник: МинФин