Финансы

Потери врага за 23 декабря: ВСУ за сутки уничтожили 480 оккупантов

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
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За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют 101 430 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери противника

  • личного состава — около 101 430 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 3006 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 5994 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 1988 (+4) ед,
  • РСЗО — 418 (+4) ед,
  • средства ПВО — 212 (+0) ед,
  • самолетов — 283 (+0) ед,
  • вертолетов — 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1706 (+8),
  • крылатые ракеты — 653 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4627 (+5) ед,
  • специальная техника — 178 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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