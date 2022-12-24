Инфляция в Японии достигла 40-летнего максимума

В ноябре инфляция в Японии достигла 3,7% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким уровнем с 1981 года. Отчасти причиной тому стал рост цен на энергоносители. Об этом сообщает Japan Today.

Фото: pixabay.com

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Цены

Больше всего подскочили цены на обработанные пищевые продукты, а также электроэнергию и товары длительного пользования, такие как кондиционеры.

Ноябрьский показатель значительно ниже заоблачных уровней, которые вызвали беспокойство в Соединенных Штатах, Британии и других странах, но значительно превышает долгосрочную цель Банка Японии в 2,0 процента.

Даже без учета новых продуктов питания и энергоносителей индекс вырос на 2,8%.

«По международным стандартам инфляция потребительских цен в Японии в три-четыре процента достаточно высока, чтобы чувствовать себя некомфортно из-за стагнации роста заработной платы», — написала Сара Тан, экономист Moody's Analytics.

Основной индекс потребительских цен (CPI) стабильно рос с начала года, создавая давление на Банк Японии, чтобы изменить свою давнюю политику смягчения монетарной политики.

Федеральная резервная система США и другие центральные банки в текущем году резко повысили процентные ставки, чтобы справиться с инфляцией.

Но Япония, которая с 1990-х годов колебалась между периодами вялой инфляции и дефляции, пошла по другому пути и продолжает удерживать процентные ставки на сверхнизких уровнях.

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Комментарий Банка Японии

Японский регулятор отметил, что считает недавнее повышение цен временным и пока нет причин изменять курс.

Курс иены

Различные подходы Банка Японии и ФРС снизили стоимость иены по отношению к доллару в этом году с примерно 115 иен за доллар в марте до 151 иены.

При этом японская валюта несколько обновилась благодаря государственным интервенциям.

На этой неделе центральный банк Японии резко изменил свою монетарную политику, что привело к быстрому укреплению иены.

Хотя корректировка не соответствует повышению ставок, аналитики говорят, что это может помочь остановить падение стоимости иены.

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Прогноз

Коя Миямае, старший экономист SMBC Nikko Securities, заявил, что цены, вероятно, продолжат расти в краткосрочной перспективе.

Большинство аналитиков ожидают, что рост цен в Японии достигнет пика примерно в конце года или начале 2023 года.

«Инфляция, вероятно, будет составлять в среднем четыре процента в декабре, учитывая задержку перехода более высоких цен производителей», — заявила Сара Тан.

Источник: МинФин