МВФ ожидает замедление инфляции до 22% и рост ВВП Украины в 2023 году — меморандум

Инфляция в Украине замедлится с текущих 30 до 22% до конца 2023 года. Об этом говорится в тексте меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы МВФ для Украины, опубликованной Министерством финансов, пишет Лига.

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Ожидание МВФ

Согласно документу рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 1% в 2023 году. Рост может ускориться до 3−4% при снижении рисков, связанных с безопасностью, и более динамичного решения текущих проблем с энергетической и материально-технической инфраструктурой.

Также ожидается, что возникнет дефицит текущего счета в $5,7 млрд в 2023 году после прогнозируемого профицита в размере $6,4 млрд в 2022 году.

В меморандуме отмечено, что значительные объемы внешнего финансирования должны поддержать валютные резервы на уровне около $21 млрд до конца 2023 года, что эквивалентно чуть более 2,5 месяца импорта.

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В целом, программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований, обеспечению долгосрочной стабильности финансового сектора, сдерживанию монетарного финансирования, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институтов.

Выполнение положений меморандума приблизит Украину к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ в 2023 году, заявляют в Минфине.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», падение ВВП Украины в 2022 году может составить 33−35%.

Источник: МинФин