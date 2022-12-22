США выделили Украине военную помощь в $1,85 миллиарда. В пакете ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь на сумму $1 млрд. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Фото: president.gov.ua

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В распоряжении Байдена говорится, что он поручает госсекретарю США «распорядиться об использовании оборонных статей и услуг Министерства обороны, а также военного образования и обучения на сумму до 1 миллиарда долларов, оказать помощь Украине и принять решения, необходимые в соответствии с таким разделом».

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что $1 млрд предоставит Украине расширенные возможности противовоздушной обороны и высокоточных ударов, дополнительные боеприпасы и критически важное оборудование.

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«Министерство обороны также объявляет сегодня о дополнительной помощи в области безопасности для Украины в размере $850 млн в рамках своей Инициативы по содействию безопасности Украины», — добавил Блинкен.

По словам госсекретаря США, сегодняшняя помощь впервые содержит систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы ПВО.

Источник: МинФин