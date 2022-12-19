В Украине выросли объемы потребления электроэнергии, дефицит все еще значительный

В Украине выросли объемы потребления электроэнергии из-за снижения температуры и повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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Отмечается, что сейчас идет процесс возобновления работы энергосистемы. При этом атомные станции уже вышли на плановую мощность, за исключением оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять электроэнергию для обеспечения безопасного режима остановки блоков.

«Объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина — как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время 9 ракетного удара, так и сезонное снижение температуры», — говорится в сообщении.

Могут быть экстренные отключения

Всем облэнерго доказаны лимиты потребления. Отмечается, что при их превышении могут быть применены экстренные отключения.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Но погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы.

Напомним

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате чего многие города и области остались без электроэнергии.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин