Минфин: расходы общего фонда госбюджета в ноябре составили 261,1 миллиарда

С начала полномасштабного вторжения РФ общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составила 1894,9 млрд грн. В ноябре расходы составили 261,1 млрд гривен. Об этом сообщает министерство финансов.

Фото: flickr.com

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Куда направили больше всего

— 806,5 млрд грн (в ноябре — 112,5 млрд грн) — оплата труда с начислениями, или 42,6% от общего объема расходов, затраченных за период войны. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 622,9 млрд грн (в ноябре — 88,1 млрд грн);

— 418,9 млрд грн (в ноябре — 36,8 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 22,1%. Среди них:

244,5 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

104,2 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

— 396,4 млрд грн (в ноябре — 56,6 млрд грн) — социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 20,9% от общего объема расходов. Среди них:

176,8 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

116,3 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения, выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание;

30,4 млрд грн перечислено для выплаты пособия в рамках Программы «є Підтримка»;

— 125,1 млрд грн (в ноябре — 36,4 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 6,6% от общего объема;

— 95,8 млрд грн (в октябре — 9,3 млрд грн) — трансферты местным бюджетам или 5,1% от общего объема.

Источник: МинФин