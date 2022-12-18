ЕС добавит в санкционные списки еще 168 оборонных предприятий РФ

В новые санкции Евросоюза попадут 168 российских компаний, связанных с оборонной промышленностью. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

Фото: pixabay.com

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«Главные ограничения введут в отношении 168 структур, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом», — отметил он.

По его словам, таким образом, общее количество юридических лиц в списке санкций против РФ достигнет 410.

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Домбровскис напомнил, что в рамках девятого пакета антироссийских санкций ЕС также запретит инвестиции в услуги российского бизнеса, включая рекламу, исследование рынка и опрос общественного мнения.

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Он также добавил, что пакет санкций предусматривает ограничение на экспорт в РФ беспилотников и деталей к ним, электроники, ИТ-оборудования, химических веществ, банковской сферы, а также запрет на инвестиции в энергетическую и горнодобывающую промышленность России.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин