Маск выключил аудиофункцию Twitter после странного разговора с журналистами

Аудиофункция Twitter Spaces, позволяющая людям участвовать в групповых чатах с помощью платформы социальных сетей, была выключена, и неясно, вернется ли она когда-нибудь. Это произошло после того, как Илон Маск присоединился к групповому чату, организованному репортером BuzzFeed Кэти Нотопулос в четверг вечером. Об этом сообщает Gizmodo.

Фото: detector.media

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В своем разговоре генеральный директор Twitter непоследовательно говорил о своих новых правилах относительно того, что миллиардер назвал «доксингом» (поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия — ред.).

В четверг вечером Маск запретил доступ к Twitter по меньшей мере 10 разным журналистам, которые, как он утверждает, поделились его местонахождением в режиме реального времени. На самом деле эти журналисты просто сообщали о спорах вокруг аккаунта @ElonJets в Twitter, который собирает общедоступную информацию о разных самолетах.

Нотопулос начала чат в Twitter Spaces после «бана» журналистов, и по меньшей мере трое из тех, кто был заблокирован, смогли присоединиться к разговору, включая Мэтта Биндера из Mashable, Дрю Харвелла из Washington Post и Джека Суини, создавшего 20-летнего студента колледжа. ElonJets.

Джейсон Калаканис, венчурный капиталист, который был привлечен в Twitter при покупке компании Маском, но говорит, что больше не работает в компании, также присоединился к разговору, «ругая Суини и выдвигая дикие гипотезы».

«Калаканис неоднократно спрашивал Суини, как бы он чувствовал себя, если бы Маск или члены его семьи были убиты. Это довольно странный вопрос, учитывая тот факт, что нет никаких доказательств того, что кто-то использовал @ElonJets для преследования Маска».

Маск утверждал, что @ElonJets подвергает его семье опасности, но еще несколько недель назад говорил, что позволит аккаунту в Twitter оставаться активным, поскольку он верит в свободу слова. На этой неделе ситуация, очевидно, изменилась, и Маск даже заявил, что подаст в суд на человека, стоящего за этим аккаунтом», — напоминает издание.

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Маск также присоединился к чату Twitter Spaces из Нотопулоса.

«Я уверен, что каждый, кто был поддан докси, согласится, что получение информации в режиме реального времени о чьем местонахождении неуместно, и я думаю, что все, кто участвует в этом чате, не хотели бы, чтобы это было сделано с ими. И в будущем не будет никакой разницы между журналистами, так называемыми журналистами, и обычными людьми. Ко всем будут относиться одинаково», — сказал Маск.

По словам Gizmodo, журналисты, очевидно, являются мишенью для частых доксингов, особенно те, кто сообщает об ультраправых движениях, таких как QAnon или трампизм. Но Маск, похоже, считает, что его случай был особенным и что его обстоятельства были исключительными.

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Недавно Маск утверждал, что кто преследовал его 2-летнего сына, даже опубликовал видео, на котором, как он утверждал, кто остановил его машину, и пытался предположить, что это было прямым результатом работы аккаунта ElonJets.

Но исследователи из открытых источников определили, где было снято видео, отметив, что это было вдали от аэропорта и примерно на день позже, чем любой полет частного самолета Маска.

Источник: МинФин