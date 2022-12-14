Финансы

Украина ожидает первый транш 3 миллиарда евро макрофинпомощи-2023 уже в январе — глава Минфина

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 14 декабря, 2022
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Украина приветствует одобрение Европарламентом в среду новой макрофинансовой помощи в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро, ожидая скорейшего окончательного решения Совета Е С и проведения необходимых процедур и подготовки необходимых документов. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет Интерфакс-Украина.

Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

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«Первый транш ожидаем уже в январе — 3 млрд евро», — сказал он в эфире национального телемарафона в среду, 14 декабря.

Марченко уточнил, что речь идет о долгосрочном кредите на срок более 20 лет под процентную ставку в рамках риска Еврокомиссии — около 3−4% годовых по текущим ставкам.

Напомним

Депутаты Европарламента одобрили регламент, позволяющий перечислить пакет поддержки в размере 18 млрд евро Украине после того, как Венгрия наложила вето на первоначальное предложение.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 14 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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