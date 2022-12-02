Главное за неделю: Госдолг, тариф за эквайринг и ОВГЗ с доходностью 20% и выше

Пункты несокрушимости из отделений банков: кто из финансистов готов это сделать

После массированных атак на украинскую энергетику и заявлений власти о вероятности полноценного блекаута, Нацбанк активизировал свои действия по обеспечению работы банковских отделений в экстремальных условиях. «Минфин» узнал, что клиент может получить в дежурном отделении банка, где его можно найти, и станет ли оно альтернативой пунктам несокрушимости.

Евросоюз предварительно согласовал ограничение цены на российскую нефть — Reuters

Правительства стран Европейского Союза предварительно договорились в четверг, 1 декабря, о максимальной цене на российскую морскую нефть в $60 за баррель — идея стран «Большой семерки» (G7) — с механизмом корректировки, чтобы удерживать ограничения на 5% ниже рыночной цены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломата ЕС.

ЕС обещает решить проблему с блокировкой Венгрией 18 миллиардов евро для Украины

Вопрос о предоставлении Евросоюзом макрофинансовой помощи Украине в любом случае будет решен положительно, несмотря на попытки заблокирования выделения этих средств правительством Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров ОБСЕ.

Что будет с гривной: Напряжена неделя для гривны, выдержит ли она давление. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Что будет с гривной и выдержит ли она давление? Прогноз курса доллара и евро на период с 1 по 7 декабря.

ОВГЗ с доходностью 20% и выше: кто продает и безопасно ли их покупать

В последнее время на рынке долговых ценных бумаг ключевое внимание уделено военным ОВГЗ. В то же время, «обычные» облигации, которые выпускались до полномасштабного российского вторжения, остаются без внимания многих инвесторов, хотя их доходность растет. Почему дорожают эти облигации, и означает ли высокая доходность значительные риски, разбирался «Минфин».

Рада назначила Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития

Верховная Рада 1 декабря назначила Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра — министра инфраструктуры и регионального развития.

Глава НБУ озвучил позицию по возвращению к плавающему курсу

О влиянии российских обстрелов на экономику, переговорах с МВФ, возвращении к свободному курсообразованию и проблеме банков, Форбс рассказал глава НБУ Андрей Пышный. «Минфин» выбрал главное.

Поддержка бизнеса: Ощадбанк не будет повышать тариф за эквайринг

Несмотря на повышение международных платежных систем ставки интерчейндж с 1 декабря 2022 года, Ощадбанк продолжает обслуживание торговых предприятий на действующих льготных условиях.

Форвард Банк закрыл депозитные предложения

За последние две недели в депозитной политике небольших банков изменений почти не было. Вслед за крупными финансовыми учреждениями банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн почти остановили пересмотр доходности вкладов. Кто еще продолжал повышать ставки — в свежем обзоре «Минфина».

Кабмин освободил от уплаты пошлины и НДС терминалы Starlink

Правительство Украины планирует купить крупную партию из тысяч Starlink, они будут ввозиться без пошлины и НДС. Об этом сказал на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что будет с курсом гривны и экономикой: начнется ли рост в следующем году

Все плохо, но лучше, чем ожидалось, — так кратко можно охарактеризовать экономическую ситуацию в стране. Но насколько оправданы такие оценки и действительно ли в следующем году может начаться экономический рост, разбирался управляющий партнер Crowe Артем Ковбель.

Госдолг Украины за месяц вырос на $5 миллиардов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2022 составил 3 770,95 млрд гривен или $103,12 млрд. Об этом говорится в данных министерства финансов.

Когнитивный директор Fozzy Group: Цены на продукты будут расти, но без резких скачков

Война сильно ударила по розничной торговле. Второй по величине ритейлер страны Fozzy Group (Сильпо, Фора, Fozzy Cash&Carry, Thrash! Траш!) говорит об уже подсчитанной сумме убытков в 3 миллиарда гривен. Но уверяет, что не планирует перекладывать их на конечного потребителя. Как сегодня работает продуктовая розница, откуда на полках магазинов появляются продукты и сколько они будут стоить через месяц-два, в интервью «Минфину» рассказал когнитивный директор Fozzy Group Дмитрий Цыганков.

Минфин разместил на аукционе облигации на 21,2 миллиарда

На аукционе 29 ноября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 21,22 млрд грн (в эквиваленте), что намного больше, чем на прошлой неделе — 1,18 млрд грн.

Приватбанк оставляет действующие льготные тарифы на эквайринг

Несмотря на повышение международных платежных систем ставки интерчейндж до 1% с 1 декабря 2022 года, Приватбанк оставляет действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.

НБУ «напечатал» для правительства еще 15 миллиардов

Национальный банк 25 ноября выкупил облигации внутреннего государственного займа на 15 млрд гривен для финансирования дефицита государственного бюджета Украины.

Где в Киеве работают коворкинги со светом и интернетом (карта)

Контент-маркетинговое агентство Top Lead создало карту с коворкингами Киева, в которых можно работать при отключении света.

Источник: МинФин