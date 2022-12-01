Amazon и Украина подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год. В рамках этого меморандума Amazon предоставит Украине $75 млн поддержки.

0

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Amazon AWS одними из первых помогли удержать цифровую инфраструктуру страны. Компания предоставила сервисы на миллионы долларов для хранения около 100 государственных реестров.

Читайте также: Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных на свои облачные серверы

Министр также подчеркнул, что Минцифры продолжает сотрудничество с Amazon в области облачных технологий. В частности, в AWS хранится копия серверной системы приложения «Действие», ежедневно создаются резервные копии.

Федоров добавил, что Amazon также помогает обучать тысячи украинцев IT-специальностям.

Читайте также: Amazon отменил комиссию для украинских предпринимателей на год

«Классный кейс — ITSkills4U от Amazon AWS и Действие. Цифровое образование, которое запустили в октябре при поддержке польского правительства. За месяц к программе присоединились уже более 11 тысяч украинцев, которые скоро смогут стать айтовцами», — написал Федоров.

Читайте также: Во что вкладывать, чтобы оградить себя от рецессии. Советы основателя Amazon

Источник: МинФин