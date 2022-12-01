Финансы

Amazon предоставит Украине $75 млн поддержки

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд agoОбновлено: 1 декабря, 2022
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Amazon и Украина подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год. В рамках этого меморандума Amazon предоставит Украине $75 млн поддержки.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Amazon AWS одними из первых помогли удержать цифровую инфраструктуру страны. Компания предоставила сервисы на миллионы долларов для хранения около 100 государственных реестров.

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Министр также подчеркнул, что Минцифры продолжает сотрудничество с Amazon в области облачных технологий. В частности, в AWS хранится копия серверной системы приложения «Действие», ежедневно создаются резервные копии.

Федоров добавил, что Amazon также помогает обучать тысячи украинцев IT-специальностям.

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«Классный кейс — ITSkills4U от Amazon AWS и Действие. Цифровое образование, которое запустили в октябре при поддержке польского правительства. За месяц к программе присоединились уже более 11 тысяч украинцев, которые скоро смогут стать айтовцами», — написал Федоров.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 48 секунд agoОбновлено: 1 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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