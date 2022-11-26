Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке более чем в два раза

Национальный банк в течение недели с 21 по 25 ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке $7 млн и продал $408,52 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $401,52 млн против $166,08 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: bank.gov.ua

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С начала года НБУ:

купил на межбанке $3 233,85 млн и 110,97 млн евро.

продал $22 835,50 млн и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило $19 601,65 млн и 1 678,14 млн евро.

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Источник: МинФин