Международную помощь получат еще 20 тысяч украинцев

Министерство социальной политики Украины передало международной гуманитарной организации «Человек в беде» список заявлений на выплату денежной помощи для 20 тысяч украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Фото: slovoidilo.ua

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Подробности

«В список включены заявления граждан, зарегистрированных на оккупированных территориях, подавших заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе есть «єДопомога», — говорится в сообщении.

Минсоцполитики уже передало в международные организации (в том числе «Человек в беде») списки для выплаты денежной помощи, в которые включены 3 115 309 человек.

После передачи списков в рассрочку международные организации проводят дополнительную проверку по дедубликации выплат.

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Приоритетные группы

Решения о предоставлении помощи принимают международные организации. Приоритетны уязвимые группы людей, в частности внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей, малообеспеченные семьи.

Источник: МинФин