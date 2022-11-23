Финансы
«Черная пятница на „Минфине“: воспользуйтесь праздничными промокодами и заработайте больше на депозите
На инвестиционно-финансовом портале «Минфин» стартовала акция, позволяющая заработать больше на депозите.
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Только 3 дня, с 23 ноября по 25 ноября 2022, воспользуйтесь праздничными промокодами и заработайте больше на депозите.
В акции принимают участие депозиты банков:
- Юнекс банк, Банк Глобус, ПУМБ с промокодом 1QHGXGX по 500 грн
- Кредит Днепр с промокодом 3880ID7 на 300 грн.
Условия участия в акции
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Оставьте заявку на оформление депозита с 23 по 25 ноября на сайте, добавив промокод на соответствующую сумму.
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Откройте депозит в выбранном банке в течение 30 дней после заполнения заявки
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Получите стандартный бонус от Минфина и бонус по промокоду.
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Минимальная сумма депозита — 50 000 грн.
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Источник: МинФин