«Черная пятница на „Минфине“: воспользуйтесь праздничными промокодами и заработайте больше на депозите

На инвестиционно-финансовом портале «Минфин» стартовала акция, позволяющая заработать больше на депозите.

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Только 3 дня, с 23 ноября по 25 ноября 2022, воспользуйтесь праздничными промокодами и заработайте больше на депозите.

В акции принимают участие депозиты банков:

Юнекс банк, Банк Глобус, ПУМБ с промокодом 1QHGXGX по 500 грн

Кредит Днепр с промокодом 3880ID7 на 300 грн.

Условия участия в акции

Оставьте заявку на оформление депозита с 23 по 25 ноября на сайте, добавив промокод на соответствующую сумму.

Откройте депозит в выбранном банке в течение 30 дней после заполнения заявки

Получите стандартный бонус от Минфина и бонус по промокоду.

Минимальная сумма депозита — 50 000 грн.

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Источник: МинФин