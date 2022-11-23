Финансы

«Черная пятница на „Минфине“: воспользуйтесь праздничными промокодами и заработайте больше на депозите

Photo of Admin Admin Send an email 48 секунд agoОбновлено: 23 ноября, 2022
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На инвестиционно-финансовом портале «Минфин» стартовала акция, позволяющая заработать больше на депозите.

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Только 3 дня, с 23 ноября по 25 ноября 2022, воспользуйтесь праздничными промокодами и заработайте больше на депозите.

В акции принимают участие депозиты банков:

  • Юнекс банк, Банк Глобус, ПУМБ с промокодом 1QHGXGX по 500 грн
  • Кредит Днепр с промокодом 3880ID7 на 300 грн.

Условия участия в акции

  • Оставьте заявку на оформление депозита с 23 по 25 ноября на сайте, добавив промокод на соответствующую сумму.

  • Откройте депозит в выбранном банке в течение 30 дней после заполнения заявки

  • Получите стандартный бонус от Минфина и бонус по промокоду.

  • Минимальная сумма депозита — 50 000 грн.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 50 секунд agoОбновлено: 23 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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