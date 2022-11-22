Украина заставит РФ платить больше за транзит нефти после ударов по энергообъектам

Украина планирует повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Восточную Европу в следующем году из-за атак Москвы на объекты энергоснабжения страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: epravda.com.ua

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Подробности

АО «Укртранснафта», оператор сети нефтепроводов Украины, сообщило российскому партнеру ПАО «Транснефть», что «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, росту ее стоимости, дефициту топлива, запчастям», говорится в письме компании, с которым ознакомилось Bloomberg.

Также возросли расходы на организацию безопасных условий труда персонала и охрану объектов, отмечено в письме, подписанном генеральным директором компании «Укртранснафта» Владимиром Цепендой.

Компания заявила, что повысит тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на 2,10 евро за тонну до 13,60 евро ($13,90) с 1 января. Плата также была повышена в апреле, в результате чего общий рост в годовом исчислении составил 51%.

Позже «Транснефть» подтвердила СМИ, что получила письмо от «Укртранснафты» и изучает его. Российский оператор нефтяной сети обсудит этот вопрос с правительством в Москве.

Источник: МинФин