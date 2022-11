JPMorgan зарегистрировал торговую марку для криптокошелька

Банк JPMorgan Chase зарегистрировал торговую марку J.P. Morgan Wallet для криптокошелька. Об этом сообщает Blockworks в Twitter.

Что известно

Американское патентное бюро зарегистрировало наименование 15 ноября.

JP Morgan’s crypto wallet is now officially a registered trademark in the US pic.twitter.com/hYSL1wkl4L

— Blockworks (@Blockworks_) November 21, 2022

В патенте перечислены функции кошелька, такие как: трансфер и обмен виртуальной валюты, проведение криптовалютных и международных платежей, предоставление различных финансовых услуг, связанных с виртуальными валютами, возможность создания и проверки счетов для виртуальных платежей.

Также указаны возможность проведения платежей с использованием кредитных и дебетовых карт и предоставление портала в сети Интернет для финансовых транзакций, доступного на различных языках.

Аналитики JPMorgan следят за криптовалютным рынком и регулярно делают прогнозы по курсам ведущих монет.

Так, на прошлой неделе стратеги банка заявили, что ожидают снижения курса биткоина до $13 тыс.

