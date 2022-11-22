JPMorgan зарегистрировал торговую марку для криптокошелька
Банк JPMorgan Chase зарегистрировал торговую марку J.P. Morgan Wallet для криптокошелька. Об этом сообщает Blockworks в Twitter.
Фото: depositphotos.com
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Что известно
Американское патентное бюро зарегистрировало наименование 15 ноября.
JP Morgan’s crypto wallet is now officially a registered trademark in the US pic.twitter.com/hYSL1wkl4L
— Blockworks (@Blockworks_) November 21, 2022
В патенте перечислены функции кошелька, такие как: трансфер и обмен виртуальной валюты, проведение криптовалютных и международных платежей, предоставление различных финансовых услуг, связанных с виртуальными валютами, возможность создания и проверки счетов для виртуальных платежей.
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Также указаны возможность проведения платежей с использованием кредитных и дебетовых карт и предоставление портала в сети Интернет для финансовых транзакций, доступного на различных языках.
Аналитики JPMorgan следят за криптовалютным рынком и регулярно делают прогнозы по курсам ведущих монет.
Так, на прошлой неделе стратеги банка заявили, что ожидают снижения курса биткоина до $13 тыс.
Источник: МинФин