Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке почти вдвое

Национальный банк в течение недели с 14 по 18 ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке $16,10 млн и продал $182,18 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $166,08 млн против $294,95 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: pixabay.com

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Подробности

С начала года НБУ:

купил на межбанке $3 226,85 млн и 110,97 млн евро.

продал $22 426,98 млн. и 1 789,11 млн. евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 19 200,13 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

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Источник: МинФин