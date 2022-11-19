Финансы

Министр финансов анонсировал сокращение неприоритетных расходов госбюджета Украины

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Неприоритетные расходы бюджета Украины должны быть сокращены и направлены на критические потребности. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с канцлером казначейства Великобритании Джереми Гантом, сообщает пресс-служба Минфина.

Фото: censor.net

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Министр финансов отметил необходимость дополнительного финансирования госбюджета в следующем году. Дефицит прогнозируется на уровне $3 млрд ежемесячно. Украина рассчитывает на макрофинансовую помощь международных финансовых организаций и стран-партнеров, в том числе Великобритании.

Также стороны обсудили другие предпринятые правительством Украины шаги по увеличению доходов и уменьшению дефицита госбюджета:

  • выпуск военных облигаций,
  • максимизация доходов государственного бюджета

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В свою очередь, Канцлер казначейства Соединенного Королевства Джереми Гант заверил в непреклонной поддержке Украины.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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