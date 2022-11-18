Финансы

Финляндия выделила рекордные 55 миллионов евро на военную помощь Украине

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи, который станет рекордным для финской стороны после начала российского вторжения. Об этом сообщает министерство обороны страны, передает Интерфакс-Украина .

Фото: mind.ua

Материалы по теме

0

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Помощь Финляндии

«Президент Республики принял решение по этому вопросу по предложению правительства в четверг», — сказано в сообщении.

Как отметил министр обороны Антти Кайкконен, это десятая партия военной техники с самым большим на сегодняшний день объемом.

По его словам, «дополнительная помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение сил обороны Финляндии».

Стоимость пакета помощи оценивается в 55,6 млн. евро.

Читайте: Канада выделит Украине военную помощь еще на $26 миллионов

Минобороны дополнило, что по оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасной доставки помощи о содержании, способе доставки или графике оказания помощи подробнее не сообщено.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Канада объявила о выделении Украине новой партии военной помощи на 34 млн канадских долларов (около $26 млн).

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Расходы общего фонда госбюджета с начала войны достигли 1,6 триллиона

23 часа ago

Украина расторгла соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения

1 день ago

Малая приватизация: онлайн-аукционы принесли бюджету 500 миллионов

1 день ago

Рада расширила перечень налоговых льгот для волонтеров

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button