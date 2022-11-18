Финляндия выделила рекордные 55 миллионов евро на военную помощь Украине

Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи, который станет рекордным для финской стороны после начала российского вторжения. Об этом сообщает министерство обороны страны, передает Интерфакс-Украина .

Фото: mind.ua

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Помощь Финляндии

«Президент Республики принял решение по этому вопросу по предложению правительства в четверг», — сказано в сообщении.

Как отметил министр обороны Антти Кайкконен, это десятая партия военной техники с самым большим на сегодняшний день объемом.

По его словам, «дополнительная помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение сил обороны Финляндии».

Стоимость пакета помощи оценивается в 55,6 млн. евро.

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Минобороны дополнило, что по оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасной доставки помощи о содержании, способе доставки или графике оказания помощи подробнее не сообщено.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Канада объявила о выделении Украине новой партии военной помощи на 34 млн канадских долларов (около $26 млн).

Источник: МинФин