В Украине арестовали 5 облэнерго, подконтрольных российским олигархам
Печерский райсуд Киева арестовал контрольные пакеты акций 5 украинских облэнерго, подконтрольных российским олигархам Александру Бабакову, Евгению Гиннеру и Михаилу Воеводину. Таким образом, было удовлетворено ходатайство прокурора Офиса генпрокурора. Об этом сообщает Радио Свобода .
Фото: today.ua
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О каких облэнерго идет речь
Речь идет о:
- 99,9% акций «Херсоноблэнерго»;
- 72,9% акций «Кировоградоблэнерго»;
- 95,5% акций «Житомироблэнерго»;
- 93,2% акций «Ровнооблэнерго»;
- 96,8% акций «Черновцыоблэнерго».
«Они входят в группу VS Energy, которую, по данным СМИ и следствия, контролируют граждане Р Ф Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин», — говорится в сообщении.
При этом отмечается: в ходатайстве прокурор Роман Тулин подчеркнул, что эти лица входят в «преступную организацию», которая, «начиная с 2001 года, до сих пор осуществляет систематическую противоправную деятельность… на территории Украины».
«По данным следствия, в период 2017—2022 годов подконтрольные VS Energy облэнерго по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы. После чего часть средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества», — говорится в материале.
Также отмечается, что, по мнению следствия:
- Бабаков обеспечивал лоббирование интересов преступной группы;
- Гинер — необходимые меры по финансированию ее деятельности;
- Воеводин «организовывал силовое сопровождение» процессов завладения активами.
Кроме того, акцентируют аналитики, по материалам суда «организаторы противоправной деятельности, а также участники группы компаний VS Energy» длительное время предпринимали и до сих пор осуществляют «системные запланированные мероприятия, направленные на ущерб и подрыв суверенитета» Украины. А кроме того:
- ее территориальной целостности и неприкосновенности;
- обороноспособности;
- государственной, экономической или информационной безопасности
Кроме этого, отмечается, они разоблачены в коллаборационной деятельности, среди прочего — в публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии Российской Федерацией против Украины.
Источник: МинФин