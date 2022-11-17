В Украине арестовали 5 облэнерго, подконтрольных российским олигархам

Печерский райсуд Киева арестовал контрольные пакеты акций 5 украинских облэнерго, подконтрольных российским олигархам Александру Бабакову, Евгению Гиннеру и Михаилу Воеводину. Таким образом, было удовлетворено ходатайство прокурора Офиса генпрокурора. Об этом сообщает Радио Свобода .

Фото: today.ua

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О каких облэнерго идет речь

Речь идет о:

99,9% акций «Херсоноблэнерго»;

72,9% акций «Кировоградоблэнерго»;

95,5% акций «Житомироблэнерго»;

93,2% акций «Ровнооблэнерго»;

96,8% акций «Черновцыоблэнерго».

«Они входят в группу VS Energy, которую, по данным СМИ и следствия, контролируют граждане Р Ф Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин», — говорится в сообщении.

При этом отмечается: в ходатайстве прокурор Роман Тулин подчеркнул, что эти лица входят в «преступную организацию», которая, «начиная с 2001 года, до сих пор осуществляет систематическую противоправную деятельность… на территории Украины».

«По данным следствия, в период 2017—2022 годов подконтрольные VS Energy облэнерго по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы. После чего часть средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества», — говорится в материале.

Также отмечается, что, по мнению следствия:

Бабаков обеспечивал лоббирование интересов преступной группы;

Гинер — необходимые меры по финансированию ее деятельности;

Воеводин «организовывал силовое сопровождение» процессов завладения активами.

Кроме того, акцентируют аналитики, по материалам суда «организаторы противоправной деятельности, а также участники группы компаний VS Energy» длительное время предпринимали и до сих пор осуществляют «системные запланированные мероприятия, направленные на ущерб и подрыв суверенитета» Украины. А кроме того:

ее территориальной целостности и неприкосновенности;

обороноспособности;

государственной, экономической или информационной безопасности

Кроме этого, отмечается, они разоблачены в коллаборационной деятельности, среди прочего — в публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии Российской Федерацией против Украины.

Источник: МинФин