Главное за четверг: Перспективы евро, «Зерновое соглашение» и самые прибыльные и убыточные банки

Евро стремительно растет: какие котировки увидим до конца года в мире и Украине

В последние месяцы евровалюта стала одним из главных инструментом спекулятивных заработков. Поддерживал такую репутацию евро и в последние несколько месяцев, то опускаясь почти до 0,95 доллара, то взлетая выше уровня в 1,042 и затем постепенно проседая ниже 1,04 доллара.

«Зерновое соглашение» продлили на четыре месяца

В Стамбуле договорились о продолжении работы «зернового коридора» по экспорту продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

НБУ назвал 10 самых прибыльных банков с начала года (список)

По итогам третьего квартала самым прибыльным банком стал государственный Приватбанк. Об этом говорится в данных Нацбанка.

Наиболее убыточные банки за 3 квартал

Национальный банк подвел итоги работы украинских банков за 3 квартал 2022 года. Наиболее убыточным оказался государственный Укрэксимбанк — 7,91 млрд грн. Об этом говорится в данных НБУ.

Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от действий РФ и Беларуси

Президент Владимир Зеленский 16 ноября подписал закон о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Е С 2018/843.

Продавать или покупать евро. Перспективы евро в Украине (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Перспективы евро в Украине, стоит ли покупать евро. Что сейчас происходит по евро? Что дальше будет с парой евро/доллар в мире и курсом евро в Украине? Прогноз курса доллара и евро на период с 17 по 23 ноября.

Источник: МинФин