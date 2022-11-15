Главное за вторник: Ракетные обстрелы, экстренные отключения света, репарации и ОВГЗ

Ситуация критическая. У Зеленского сообщили о последствиях ударов по Украине

15 ноября российские военные нанесли массированную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за попадания ситуация с энергосистемой является критической. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ракетные удары: В Киеве и области вводятся экстренные отключения электроэнергии

В Киеве и Киевской области из-за ракетных обстрелов со стороны РФ по распоряжению НЭК «Укрэнерго» вводятся экстренные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook.

Михаил Иващенко: Запуск биржи долгов позволит снизить стоимость кредитов

В современном мире долг является таким же полноценным товаром, как и любой другой предмет торговли. Финансовые учреждения часто готовы избавиться от просроченных кредитов с дисконтом, чтобы не тратить время и деньги на судебные разбирательства. Факторинговые компании соглашаются выкупать такие долги, срок возврата которых давно истек, рассчитывая получить прибыль, которая в несколько раз превышает расходы.

Минфин снова поднял доходность ОВГЗ: текущий максимум — 19%

На аукционе 15 ноября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 5,01 млрд грн, что намного больше, чем на прошлой неделе — 43,75 млн грн (в эквиваленте). Минфин также поднял доходность некоторых облигаций.

Резолюция ООН о репарациях: как будет работать механизм взыскания денег с РФ

Генеральная ассамблея ООН голосами 94 стран поддержала резолюцию по созданию международного механизма, который должен обеспечить возмещение Украине ущерба от российской агрессии. «Минфин» объясняет, что это означает на практике, и действительно ли удастся получить выплаты от страны-агрессора.

Кадровые изменения: Данилишин ушел с поста главы Совета НБУ

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин покинул свой пост. Он возглавлял этот орган последние шесть лет. Об этом он написал в фейсбуке.

Источник: МинФин