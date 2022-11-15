«Формула мира». Зеленский озвучил предложения Украины представителям G20 (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский представил участникам G20 предложения Украины по достижению мира с РФ, которые состоят из 10 пунктов. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Фото: president.gov.ua
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Речь Зеленского
Президент отметил, что Украине «придется воевать еще некоторое время…» Но, по его словам, следует попытаться реализовать украинскую формулу мира, «чтобы сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций».
Он подчеркнул, что стремится, «чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не изрядно».
По словам Зеленского, очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких «Минсков-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения.
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«Зерновая инициатива»
Кроме того, Зеленский отметил необходимость бессрочного продолжения «зерновой инициативы», а также призвал расширить ее еще на два порта в Николаевской области.
«Мы показали, как сотрудничество нескольких может вернуть продовольственную безопасность многим. Я считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. Право на еду — это фундаментальное право каждого человека в мире», — отметил он.
По словам главы государства, Украина с июля экспортировала более 10 млн тонн продовольствия морским путем.
«Можем нарастить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно. Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области», — подчеркнул он.
Кроме того, президент призвал все страны, в том числе лидеров G19, присоединиться к инициативе с помощью продовольствия беднейшим слоям населения.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин