Финансы

«Формула мира». Зеленский озвучил предложения Украины представителям G20 (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 15 ноября, 2022
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Президент Украины Владимир Зеленский представил участникам G20 предложения Украины по достижению мира с РФ, которые состоят из 10 пунктов. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

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Речь Зеленского

Президент отметил, что Украине «придется воевать еще некоторое время…» Но, по его словам, следует попытаться реализовать украинскую формулу мира, «чтобы сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций».

Он подчеркнул, что стремится, «чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не изрядно».

По словам Зеленского, очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких «Минсков-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения.

Десять предложений Зеленского

  • Радиационная и ядерная сохранность.
  • Продовольственная безопасность.
  • Энергетическая сохранность.
  • Освобождение всех пленных и депортированных.
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  • Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
  • Возвращение справедливости.
  • Противодействие экоциду.
  • Недопущение эскалации.
  • Фиксация окончания войны.

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    «Зерновая инициатива»

    Кроме того, Зеленский отметил необходимость бессрочного продолжения «зерновой инициативы», а также призвал расширить ее еще на два порта в Николаевской области.

    «Мы показали, как сотрудничество нескольких может вернуть продовольственную безопасность многим. Я считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. Право на еду — это фундаментальное право каждого человека в мире», — отметил он.

    По словам главы государства, Украина с июля экспортировала более 10 млн тонн продовольствия морским путем.

    «Можем нарастить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно. Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области», — подчеркнул он.

    Кроме того, президент призвал все страны, в том числе лидеров G19, присоединиться к инициативе с помощью продовольствия беднейшим слоям населения.

    Автор:

    Редактор ленты новостей

    Анна Недогибченко

    Пишет на темы:
    Финансы, банки, экономика, инвестиции

    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 15 ноября, 2022
    0 0 1 минута чтения
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    Admin

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