Нацбанк аннулировал лицензии шести страховых компаний

Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести страховщикам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: bank.gov.ua

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В частности, лицензии аннулированы следующим компаниям:

АО «СК «Мега-Гарант»;

ОДО «СК «Бенефит»;

ОДО «СК «Кастоди»;

ЧАО «ПО «Европолис»;

ЧАО СК «Арма»;

ОДО «СК «Добробут и защита».

Лицензия АО «СК «Мега-Гарант» была временно приостановлена 29 июля, а к ОДО «СК «Бенефит» — 17 сентября 2022 года.

Причина аннулирования лицензии

Страховщики не соблюдали обязательные денежные нормативы. В установленный срок нарушения устранены не были, а финансовое состояние компаний осталось критически неудовлетворительным.

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ОДО «СК «Кастоди», ЧАО «ПО «Европолис», ЧАО СК «Арма», ОДО «СК «Добробут и защита» аннулированы лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с установлением фактов осуществления страховщиками рисковой деятельности. Так, установлены факты совершение страховыми компаниями двух и более нарушений обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и риска операций в пределах одного отчетного периода.

Такие решения правление Национального банка приняло 10 ноября 2022 года. Решения вступают в силу 11 ноября 2022 года.

В первом полугодии 2022 года страховщик собрал 50,6 млн грн страховых платежей (из них более 80). % приходится на ОСАГО) и выплатил 9,2 млн грн страховых возмещений, занимая 21 место среди крупнейших компаний, осуществляющих деятельность на рынке ОСАГО, и имеет 1,5% доли рынка по страховым премиям по указанному виду страхования.

ОДО «СК «Бенефит» осуществляло деятельность в сегменте добровольных видов страхования, других, чем страхование жизни. Страховой портфель формировался за счет страхования финансовых рисков, грузов и багажа, наземного транспорта.

ОДО «СК «Кастоди» осуществляло деятельность в сегменте non-life. Страховой портфель формировался преимущественно за счет поступлений страховых премий от юридических лиц (59%) и перестраховщиков (36%). В структуре премий за девять месяцев 2022 года преобладает страхование имущественных рисков (32%), страхование грузов и багажа (26%), страхование финансовых рисков (24%).

ЧАО «ПО «Европолис» осуществляло деятельность в сегменте non-life. Страховой портфель формировался преимущественно за счет поступлений страховых премий от юридических лиц (76%) и перестраховщиков (18%). В структуре премий за девять месяцев 2022 года преобладает страхование медицинских расходов (29%), страхование КАСКО (26%), страхование грузов и багажа/грузобагажа (25%).

ЧАО СК «Арма» осуществляло деятельность в сегменте non-life. Страховой портфель формировался за счет поступления страховых премий от юридических лиц (82%), внутреннего перестрахования (18%), по видам страхования железнодорожного транспорта (52,5%), страхованию грузов и багажа (14,0%), страхованию имущества (12 ,6%), КАСКО (9,1%).

ОДО «СК «Добробут и защита» осуществляло деятельность в сегменте non-life. Наибольший объем платежей в портфеле приходится на страхование имущественных рисков (55%) и страхование ответственности перед третьими лицами (22%).

Источник: МинФин