График отключения электроэнергии. Где сегодня не будет света

В пятницу, 11 ноября, по всей Украине будут применены плановые отключения электроэнергии. При этом аварийные ограничения пока не предусматриваются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Фото: pixabay.com

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Подробности

«График отключений именно в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго)», — говорится в сообщении.

Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Режим плановых отключений

С 05:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.

Украинцев также призвали не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Напомним

Как писал «Минфин», ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине аварийные отключения электроэнергии продлятся еще две недели.

31 октября в результате утреннего обстрела российскими ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Источник: МинФин