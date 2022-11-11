Евросоюз планирует запустить свой спутниковый интернет

Европейский Союз намерен продвигать свой спутниковый интернет, который, как и Starlink, будет работать на низкой околоземной орбите. Это сделает ЕС более независимым от международного сообщества. Об этом сообщает Reuters.

Фото: pravdatutnews.com

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С 2025 года в космос должно быть запущено 170 небольших спутников, которые будут имитировать модель Starlink и гарантировать независимость стран Евросоюза от иностранных компаний. Кроме того, спутники могут служить резервными в случае, когда нарушается кабельная или радиосвязь.

«Война в Украине еще раз доказала, как важно иметь независимость, когда речь идет об определенных стратегических инфраструктурных проектах и важных ресурсах. Наличие собственной системы спутникового интернета поможет ЕС ускорить развертывание сети не только в Европе, но и охватить Африку, предлагая африканским странам альтернативу китайским продуктам, что насаждаются», — говорится в сообщении.

Стоимость проекта составляет около 6,8 млрд. евро. При этом Еврокомиссия хочет привлечь неизрасходованные 2,4 млрд евро из разных программ ЕС, а 3,6 млрд евро — из частных взносов. Насколько успешен этот план, станет понятным 17 ноября, когда чиновники Евросоюза обсудят финальные детали проекта по сравнению с ранее предлагаемой системой GNSS из Galileo стоимостью 10 млрд евро.

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«Причина, почему Европа не хочет работать с американской Starlink, вероятно, связана с полностью частным бизнесом предпринимателя Илона Маска, который, пожалуй, не считается надежным партнером после поглощения Twitter. И даже во время украинского кризиса Маск был в заголовках газет из-за Starlink «Система же Galileo состоит из многочисленных компонентов, включая спутники в космосе, наземный сегмент в нескольких местах и конечных пользователей», — пояснил обозреватель Reuters.

Системы GNSS существуют по всему миру — в США, ЕС, Китайской Народной Республике и России. Спутниковым интернетом управляют SpaceX, Amazon и Oneweb, а Китай имеет систему в разработке.

«Сейчас международные конфликты толкают правительства и общины к большей автономии и выходу из зависимости от партнеров, которых иногда трудно контролировать. Кажется, это даже больше, чем тот факт, что околоземные орбиты заполняются все большим количеством спутников, которые в конце концов могут стать просто космическим мусором», — констатирует издание.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин