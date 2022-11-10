Meest запустила доставку приобретенных на Rozetka товаров в Польшу

Международная почтово-логистическая компания Meest запустила доставку товаров из украинских интернет-магазинов в Польшу. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: retailers.ua

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Как сообщается в сообщении почтового оператора, первым его партнером стал интернет-магазин Rozetka.

Что известно

Среди доступной для доставки продукции товары для дома, одежда, обувь, средства гигиены, товары для детей, спорта, туризма и другие вещи широкого спроса.

Отправка осуществляется по стандартным тарифам оператора, а стоимость посылки не должна превышать 150 евро из-за таможенных ограничений Еврозоны.

Оплатить товар можно банковской картой, оформить доставку можно в ближайшем пункте выдачи или почтомате. Уточнение способа доставки производится при поступлении посылки в Польшу.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Новая почта открыла свой филиал на рынке Польши. Первое отделение уже начало работу в Варшаве.

Источник: МинФин