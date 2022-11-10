Главное за четверг: Мифы о криптовалюте, инфляция, инвестиции в золото и падение биткоина

Топ-10 мифов о криптовалюте: что говорят реальные факты

31 октября биткоин отпраздновал свой 14-й день рождения. Именно в этот день 2008 анонимный разработчик, или группа программистов под именем Сатоши Накамото, опубликовали документ «Биткоин: одноранговая платежная система», который дал старт блокчейн-индустрии. С тех пор она заполнилась слухами и домыслами.

В Украине инфляция ускорилась до 26,6%. Как изменились цены в октябре

Рост потребительских цен в Украине в октябре 2022 г. ускорился до 2,5% после роста на 1,9% в сентябре, на 1,1% — в августе и на 0,7% — в июле. Об этом говорится в данных Госстата.

Binance отказалась от спасения FTX. Курс биткоина упал до $16,6 тысяч

Криптобиржа Binance отказалась от сделки по спасению FTX. Курс первой криптовалюты в моменте опускался ниже $16 тысяч. На момент написания новости курс биткоина составляет $16,668.

Покупать ли золото в конце 2022 года и в 2023 году. Прогноз курса валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Что сейчас происходит с ценами на золото и каковы перспективы по нему до конца 2022 года и 2023 года. Прогноз курса доллара и евро на период с 10 по 16 ноября.

Укрнафту и Укртатнафту возглавил экскруководитель WOG Корецкий

Бывший генеральный директор сети заправок WOG Сергей Корецкий назначен руководителями ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта», акции которых были принудительно изъяты у эксвладельцев и переданы Министерству обороны. Соответствующие записи появились в государственных реестрах.

Источник: МинФин