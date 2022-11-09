ТРЦ Ocean Plaza в Киеве планируют открыть 22 ноября

Один из крупнейших ТРЦ Киева Ocean Plaza возобновляет работу с 22 ноября, говорится в сообщении арендаторам, которым располагает Forbes. С конца февраля ТРЦ не работал.

Фото: kyiv.comments.ua

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«Сообщаем, что с 22 ноября 2022 года ТРЦ Ocean Plaza возобновляет работу. Просим осуществить подготовку помещений к вышеупомянутой дате», — говорится в письме.

О порядке проведения работ и ввозе или вывозе товара арендаторов сообщат дополнительно.

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Напомним

ТРЦ Ocean Plaza закрыт с конца февраля. До полномасштабной войны с Россией он был почти полностью заполнен арендаторами. По данным UDP, в ТРЦ работало 5000 предпринимателей и наемных сотрудников. По оценке Forbes, стоимость Ocean Plaza — $180 млн.

В Офисе президента еще в марте рассматривали вопросы национализации Ocean Plaza, рассказал Forbes на условиях анонимности юрист, консультирующий ОП.

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В начале августа арендаторам ТРЦ сообщили, что он возобновит работу с 11 августа. Позже ТРЦ перенес открытие на неопределенный срок, назвав причиной задержку поставок товара и невозможность своевременно открыть некоторые магазины.

Источник: МинФин