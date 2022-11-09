Курс валют на 9 ноября: Евро на наличном рынке дорожает
В среду, 9 ноября, курс доллара на наличном рынке в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 10 копеек в покупке, а в продаже на 21 копейку.
Фото: depositphotos.com
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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 копеек. Евро в покупке прибавил 15 копеек, а в продаже подорожал на 10 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,15−40,70 грн. Евро покупают за 39,20 грн, а продают за 40,20грн.
По данным валютного аукциона,на «черном рынке» (в обменниках) доллар торгуется за 40,50 — 40,65, евро — 39,65−40,00 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 36,8026−37,1706 грн/евро.
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Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Евро
- Валюта
Источник: МинФин