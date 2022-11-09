График отключений от Укрэнерго. Сегодня будут выключать свет по всей стране
9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
0
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Где будут выключать свет
Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в:
- Киеве
- Киевской
- Черниговский
- Черкасский
- Житомирской
- Сумской
- Харьковской
- Полтавской
- Запорожский
- Днепропетровской
- Кировоградской областях.
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.
Читайте: В ДТЭК рассказали, сколько еще будут продолжаться аварийные отключения электроэнергии
Напомним
Как писал «Минфин», ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине аварийные отключения электроэнергии продлятся еще две недели.
31 октября в результате утреннего обстрела российскими ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Энергетика
Источник: МинФин