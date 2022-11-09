Финансы

График отключений от Укрэнерго. Сегодня будут выключать свет по всей стране

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 9 ноября, 2022
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9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

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Где будут выключать свет

Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в:

  • Киеве
  • Киевской
  • Черниговский
  • Черкасский
  • Житомирской
  • Сумской
  • Харьковской
  • Полтавской
  • Запорожский
  • Днепропетровской
  • Кировоградской областях.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

Читайте: В ДТЭК рассказали, сколько еще будут продолжаться аварийные отключения электроэнергии

Напомним

Как писал «Минфин», ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине аварийные отключения электроэнергии продлятся еще две недели.

31 октября в результате утреннего обстрела российскими ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • Энергетика

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 9 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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