График отключений от Укрэнерго. Сегодня будут выключать свет по всей стране

9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

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Где будут выключать свет

Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в:

Киеве

Киевской

Черниговский

Черкасский

Житомирской

Сумской

Харьковской

Полтавской

Запорожский

Днепропетровской

Кировоградской областях.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

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Напомним

Как писал «Минфин», ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине аварийные отключения электроэнергии продлятся еще две недели.

31 октября в результате утреннего обстрела российскими ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Энергетика

Источник: МинФин