Главное за вторник: Акции крупных предприятий, ОВГЗ и международные резервы

Укрнафта, Мотор Сич и другие: когда и сколько получат владельцы их акций

В течение одного дня государство взяло под свой контроль сразу 5 крупных украинских предприятий. Акции двух из них торговались на украинском фондовом рынке. «Минфин» разбирался, имеют ли право миноритарные акционеры на получение компенсации.

Минфин разместил на аукционе облигации на 43,7 миллиона

На аукционе 8 ноября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 43,75 млн грн, что намного меньше, чем на прошлой неделе — 13,34 млрд грн (в эквиваленте).

Международные резервы в октябре выросли до $25,2 миллиарда

В течение октября международные резервы Украины выросли на 5,5% до $25,24 млрд после падения месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты закона о продлении военного положения и сроке проведения общей мобилизации в Украине.

В октябре наличный курс гривны укрепился. Впервые с начала войны

Курс гривні на готівковому ринку в жовтні зміцнився на 2,6%. Положительная динамика роста нацвалюты наблюдается впервые после начала войны в Украине.

Источник: МинФин