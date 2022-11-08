Финансы

Главное за вторник: Акции крупных предприятий, ОВГЗ и международные резервы

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 8 ноября, 2022
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Укрнафта, Мотор Сич и другие: когда и сколько получат владельцы их акций

В течение одного дня государство взяло под свой контроль сразу 5 крупных украинских предприятий. Акции двух из них торговались на украинском фондовом рынке. «Минфин» разбирался, имеют ли право миноритарные акционеры на получение компенсации.

Минфин разместил на аукционе облигации на 43,7 миллиона

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На аукционе 8 ноября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 43,75 млн грн, что намного меньше, чем на прошлой неделе — 13,34 млрд грн (в эквиваленте).

Международные резервы в октябре выросли до $25,2 миллиарда

В течение октября международные резервы Украины выросли на 5,5% до $25,24 млрд после падения месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты закона о продлении военного положения и сроке проведения общей мобилизации в Украине.

В октябре наличный курс гривны укрепился. Впервые с начала войны

Курс гривні на готівковому ринку в жовтні зміцнився на 2,6%. Положительная динамика роста нацвалюты наблюдается впервые после начала войны в Украине.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 8 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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