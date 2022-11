Украина в этом году не получит от ЕС финальные 3 миллиарда евро макрофинансовой помощи — СМИ

В 2022 году Украина, скорее всего, не получит последние 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи от ЕС объемом 9 млрд евро. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники.

Фото: pixabay.com

Подробности

«После того как дипломаты стран-членов ЕС вчера обсудили будущее финансирование Украины, уже понятно, что финальные 3 млрд евро из пакета на 9 млрд, который обещали Украине в 2022 году, не будут выплачены в этом году», — написал Джозвяк в Twitter.

after EU member states diplomats yesterday discussed the future financing of #Ukraine, it is now clear that the final 3bn euro out of the 9bn euro of macro-financial assistance that was promised to 🇺🇦 in 2022 won't be paid out this year.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2022

Напомним

Ранее министр финансов Сергей Марченко говорил о том, что Украина ожидает транш на 2,5 млрд евро в ноябре и еще 0,5 млрд евро — в декабре, после чего сумма полученных средств из 9-миллиардного пакета достигнет 6 млрд евро.

Он говорил, что по поводу остальных 3 млрд в ЕС еще продолжаются дебаты относительно формата предоставления и Украина пытается убедить партнеров, что эти средства необходимы стране.

Источник: МинФин