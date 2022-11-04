Финансы

В «Дие» появилась новая военная облигация

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 4 ноября, 2022
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В пятницу, 4 ноября, в «Дие» стала доступна еще одна военная облигация — Энергодар. Об этом сообщает пресс-служба «Дии» в Telegram.

Фото: t.me/diia_gov

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Отмечается, что военная облигация Энергодар имеет процентную ставку 12% и дату выплаты до 5 апреля 2023 года.

«Военные облигации — это как депозит, но не в банк, а в победу. Покупая облигацию в Действии, вы поддерживаете экономику, помогаете армии и получаете гарантированную прибыль», — говорится в сообщении.

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Напомним

В приложении «Дия» каждая облигация называется временно оккупированной территории — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Луганск, Донецк и Крым.

Ранее «Минфин» писал о том, что в «Дие» распродали военные облигации Крым и Луганск.

Стоимость одной облигации стартует от 900 грн. Ограничений в количестве покупки нет. В то же время можно выбрать срок облигации — сроком до 1,5 года. Проценты фактической доходности варьируются от 11 до 16% годовых. Выплаты будут поступать на карту «єПідтримка».

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 4 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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