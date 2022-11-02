Евросоюз готов продавать Украине электроэнергию

Если российская армия продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины и в стране возникнет острый дефицит электроэнергии, Евросоюз готов помочь с импортом электричества. Об этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила в интервью УНИАН.

Фото: pixabay.com

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Подробности

«У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались», — сказала Симсон.

По ее словам, в этой системе электроэнергия может передаваться по обоим направлениям. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

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Какие страны смогут продавать Украине электроэнергию

«Очевидные страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине — это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены мощностями для торговли, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличивать этот лимит», — отметила Симсон.

Напомним

В понедельник, 31 октября, Россия снова нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате утреннего обстрела российскими ракетами и дронами были поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические. Без электричества остались сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Источник: МинФин