Покупка Twitter: Еврокомиссар предупредил Маска, что ему придется играть по правилам ЕС

В Европейском союзе будут внимательно следить за Twitter, который приобрел американский миллиардер Илон Маск. В ЕС обеспокоены тем, чтобы соцсеть не стала платформой для разжигания ненависти.

Фото: salon.com

0

Подробности

Комментируя сообщение Илона Маска: «Птичка свободна», комиссар по вопросам внутреннего рынка Е С Тьерри Бретон написал: «В Европе птичка будет летать по нашим правилам».

👋 @elonmusk

В Европе, в bird will fly by our 🇪🇺 rules. #DSA https://t.co/95W3qzYsal

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 28, 2022

Его твит сопровождался хештегом DSA, который отсылает к закону ЕС о цифровых услугах, требующий от поставщиков цифровых услуг принимать быстрые меры против незаконного онлайн-контента, такого как язык вражды.

Еврокомиссар также опубликовал в Twitter видео, на котором он и Илон Маск в мае обсуждали Закон о цифровых услугах. В ролике Маск отметил, что «согласен со всем», что ему рассказал Бретон.

Источник: МинФин