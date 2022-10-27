В Киеве оплата банковской картой стала доступна во всем общественном транспорте

С сегодняшнего дня, 26 октября, в Киеве оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Фото: kyiv.depo.ua

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Как производится расчет

Для оплаты проезда необходимо приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы на том или ином маршруте фирменные наклейки на валидаторах.

Сервис позволяет пользоваться также и приложением «Киев Цифровой», и Карточкой киевлянина. Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой составляет 8 грн. Если у вас есть право на бесплатный проезд, на вашей Карте киевлянина должна быть подключена и активирована соответствующая льгота.

Напомним

Ранее банковской картой в общественном транспорте Киева можно было рассчитаться только на некоторых маршрутах.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин