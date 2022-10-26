Молдова запретила майнинг криптовалют из-за энергокризиса

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы запретила майнинг криптовалют в стране, а также импорт оборудования для него. Согласно принятому решению Комиссии по ЧС, это одна из мер, принятых в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Фото: pixabay.com

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Другие меры

В стране появилось требование к владельцам помещений использовать отопительные приборы так, чтобы температура в помещении в рабочее время не превышала 19 градусов, а во внерабочее — 15 градусов.

Также владельцы помещений должны будут отказаться от рекламной, декоративной и архитектурной подсветки, а также отключить фонтаны.

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Кроме того, должна быть приостановлена работа эскалаторов в помещениях в период с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Кроме того, внутреннее освещение зданий по возможности будет уменьшено не менее чем на 30% и будет отключено, как только комнаты будут освобождены. При этом отключаются бассейны, витрины, декоративное, архитектурное и рекламное освещение, кроме корпоративного освещения в рабочее время.

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Источник: МинФин