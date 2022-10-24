Кэти Вуд спрогнозировала рост капитализации биткоина до $4,5 триллиона

Глава управляющей компании ARK Invest Кэти Вуд в интервью Питеру Маккормаку в рамках подкаста What Bitcoin Did рассказала о своих ожиданиях относительно капитализации первой криптовалюты. Об этом пишет forklog.

Фото: marketinfo.pro

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Прогноз Вуд

Она спрогнозировала рост показателя до $4,5 трлн, когда биткоин торговался на уровне $250. Именно тогда Вуд попросила известного экономиста Артура Лаффера изучить white paper цифрового золота.

CEO ARK Invest интересовали перспективы биткоина как расчетной единицы, средства сохранения стоимости и обращения. Лаффер положительно отозвался о первой криптовалюте.

«Я искал это с тех пор, как мы отказались от золотого стандарта. Биткоин — основанная на правилах денежная система», — заявил он.

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Лаффер также сравнил перспективы капитализации цифрового золота с размером монетарной базы США.

Вуд добавила, что именно этот разговор побудил ее немедленно инвестировать более $100 000 в биткоин, что по курсу $250 равнялось 400 BTC (более $7,7 млн на момент написания).

Напомним

Ранее биткоин-максималист и основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор спрогнозировал новый исторический максимум цены первой криптовалюты в ближайшие четыре года.

Напомним, в октябре инвестор и звезда телевизионного шоу Shark Tank Кевин О’Лири заявил, что котировки цифрового золота возобновят рост после принятия законопроекта о регулировании стейблкоинов.

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В том же месяце основатель Galaxy Digital Майк Новограц допустил, что медвежий рынок может продолжаться еще в течение полугода.

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Источник: МинФин