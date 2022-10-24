Депутаты планируют ликвидировать Бюро экономической безопасности

Парламентарии планируют ликвидировать Бюро экономической безопасности. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой, таможенной политики Данило Гетманцев, пишет finclub.

Фото: delo.ua

4

► Подписывайтесь на телеграмм-анал «Минфина»: главные финансовые новости

Ликвидация БЭБ

«Моя позиция относительно деятельности Бюро экономической безопасности однозначно отрицательна, при том, что я являюсь автором закона. Закон был хороший, но мы не видим никаких результатов, — сказал депутат. — Мы сделали этот орган, чтобы то, что делала налоговая полиция, не повторилось. Но 80% состава бюро — бывшие налоговики. И все руководство налоговой перешло в бюро. Тогда вопрос: зачем мы это делали? Поэтому, конечно, мы сейчас должны сделать перезагрузку БЭБ».

Эксперты также отмечают, что БЭБ продолжает «кошмарить» бизнес и не дает никаких поступлений в бюджет.

Читайте: Реформа налоговой милиции, в результате которой была создана БЭБ, провалилась — Гетманцев

«Показатели работы бюро отсутствуют. Деятельность бюро непрозрачна. Информация, предоставляемая бюро, не находит подтверждения», — отметил аналитик CASE-Ukraine Андрей Саварец.

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе главную проблему в создании БЭБ видит в непрозрачном конкурсе на назначение должностей в Бюро.

«Если мы видели, что все налоговики себя назначали в Бюро, то какую эффективность мы ожидали от них?», — сказал он. По его мнению, при назначении нового состава БЭБ должны учесть такой негативный опыт.

Читайте: В Украине заработало Бюро экономической безопасности

Напомним

С начала полномасштабной войны Бюро экономической безопасности был инициирован арест активов физических лиц и компаний из России и Беларуси на сумму 44 млрд грн.

Какие активы арестовала БЭБ

Среди наиболее значимых арестованных активов БЭБ называет:

— вагоны и товары в вагонах стоимостью около 19 млрд грн,

— активы финансового учреждения на сумму 12,8 млрд грн,

— активы сети АЗС ориентировочной стоимостью 2 млрд грн,

— несколько торговых центров стоимостью 1,3 млрд грн и другие.

В Бюро заявили, что имущество ориентировочной стоимостью 1 млрд грн передано в АРМА, из них 238 млн грн реализовано в доход государства.

25 ноября 2021 года правительство запустило в работу Бюро экономической безопасности. Кабмин обнародовал соответствующее распоряжение.

В августе того же года Кабинет министров избрал Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности

Источник: МинФин