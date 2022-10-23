США могут установить крайнюю цену на нефть более чем на $60 — Bloomberg

США могут установить максимальную цену на экспорт российской нефти выше $60 за баррель, что является более высоким уровнем, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает Bloomberg на основании анализа выступлений чиновников и ссылок на исторические данные цен, которые, по словам чиновников, они будут использовать как частичный ориентир.

Фото: pixabay.com

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В ходе предварительного обсуждения плана по внедрению потолка цен на российскую нефть ориентир находился в диапазоне от $40 до $60 за баррель.

США стремились установить такую цену, которая была бы достаточно высокой, чтобы покрыть производственные затраты и стимулировать дальнейшую добычу в РФ, и при этом лишила бы агрессора доходов. В России заявили, что не будут продавать нефть странам, поддерживающим введение максимальной цены на нефть.

Установление ценового лимита выше, чем обсуждалось, противоречило одной из публично заявленных целей плана — лишить Москву нефтяных доходов. В то же время это также отвечало бы другим целям плана оставить российскую нефть на рынке, поскольку приближаются промежуточные выборы в США и цены на бензин продолжают расти.

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В октябре страны, также поддержавшие предложенный Штатами план по верхнему лимиту цен на нефть, встречаются для определения уровня цен на российскую сырую нефть и на некоторые нефтепродукты.

Министр финансов Джанет Йеллен и ее заместитель Уолли Адейемо неоднократно указывали на исторические цены на российскую нефть как на ориентир при установлении верхнего лимита. Средняя цена поставки нефти марки Urals составила $63 за баррель за последние три года и $64 — за пять лет. В этом месяце она составила в среднем около $74.

Ценовой лимит разработан как «аварийный выход» для нефти, заблокированной санкциями ЕС и Британии, запрещающими компаниям в этих юрисдикциях отправлять, финансировать или страховать грузы с российской нефтью в любой точке мира с 5 декабря.

США опасаются, что эти ограничения заблокируют нефть внутри России и приведут к скачку мировых цен, поэтому Минфин США разработал план, который позволит перевозчикам получить доступ к этим услугам, если цена груза равна или ниже верхнего лимита.

Источник: МинФин