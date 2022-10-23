Как война повлияла на потребление украинцев (исследование)

Исследовательская компания Gradus Research спросила у украинцев, продолжают ли их любимые бренды попадать к ним в потребительские корзины, вынуждены ли они выбирать более дешевые аналоги. Исследование было проведено специально для Украинского маркетинг-форума.

Фото: usp-ltd.org

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Для исследования изменений в потреблении были выбраны такие 6 категорий товаров как готовые мясные изделия, молочные продукты, товары для гигиены, минеральные воды, сладкие газированные напитки и табачные изделия. Список категорий не является исчерпывающим.

Как изменилось потребление

Спрос на готовые мясные изделия, товары для гигиены и табачные изделия во время войны оказался эластичнее, что означает отказ большого количества потребителей от любимых брендов в пользу покупки других, более дешевых.

Часто такое происходит в категориях премиальных товаров, или в категориях товаров первой необходимости (как в случае с табаком, где 61% потребителей перешли на более дешевые заменители), или же в категориях, где много игроков с похожими предложениями (как в случае с сосисками/колбасами) и товарами для гигиены и ухода за телом).

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В то время как в других трех категориях спрос оказался менее эластичным, то есть с ростом цены меньшее количество потребителей отказалось от любимых брендов.

Более половины украинцев продолжает покупать привычные для себя бренды молочных продуктов (52%), минеральных вод (57%) и сладких газированных напитков (52%). Что может свидетельствовать о важности состава продуктов в этих категориях, или же силе лояльности к брендам.

Источник: МинФин