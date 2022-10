ЕБРР в 2022-2023 годах инвестирует в Украину до трех миллиардов евро

Европейский банк реконструкции и развития в 2022 году инвестирует в Украину более миллиарда евро, а также продолжит финансирование в 2023 году. Об этом сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Twitter после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Фото: pixabay.com

Подробности

«Я сказала президенту Зеленскому, что наши обязательства рассчитаны на долгосрочную перспективу, и мы инвестируем до 3 млрд евро в 2022—2023 годах для поддержки экономики, частного сектора и срочной реконструкции жизненно важной инфраструктуры», — написала она.

Также Одиль Рено-Бассо на встрече с Зеленским выразила солидарность и восхищение мужеством и стойкостью украинцев.

Напомним

Источник: МинФин