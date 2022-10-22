Финансы

ЕБРР в 2022-2023 годах инвестирует в Украину до трех миллиардов евро

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 22 октября, 2022
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Европейский банк реконструкции и развития в 2022 году инвестирует в Украину более миллиарда евро, а также продолжит финансирование в 2023 году. Об этом сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Twitter после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Фото: pixabay.com

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«Я сказала президенту Зеленскому, что наши обязательства рассчитаны на долгосрочную перспективу, и мы инвестируем до 3 млрд евро в 2022—2023 годах для поддержки экономики, частного сектора и срочной реконструкции жизненно важной инфраструктуры», — написала она.

I told President @ZelenskyyUa that our commitment is for the long term and we will invest up to €3 billion in 2022−2023 to support the economy, the private sector and the urgent reconstruction of vital infrastructure. 2/2

— Odile Renaud-Basso (@OdileRenaud) October 21, 2022

Также Одиль Рено-Бассо на встрече с Зеленским выразила солидарность и восхищение мужеством и стойкостью украинцев.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что ЕБРР направил дополнительные 98,5 млн евро в поддержку ликвидности Укрзализныци.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 22 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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