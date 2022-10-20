Netflix будет штрафовать пользователей, которые делятся паролем

Netflix будет штрафовать пользователей, которые передают пароль в аккаунт другим людям. Об этом сообщает Engadget.

Фото: vctr.media

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Штрафы

Как отмечается, с нарушителей начнут взимать ежемесячную дополнительную плату. Таким образом, стриминг хочет бороться с потерей пользователей.

Это приложение успело протестировать в Латинской Америке, где Netflix уже взимает плату за «дополнительных пользователей», то есть тех, которые не принадлежат к вашей семье и используют ваш логин для доступа к сервису.

Netflix еще не объявил размер дополнительного собрания.

Если они будут придерживаться той же схемы, что и в пилотной программе, сумма будет составлять четверть вашего тарифного плана, то есть около $3−4.

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Источник: МинФин